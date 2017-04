(ANSA) - WASHINGTON, 16 APR - Svolta alla United: dopo il caso del passeggero trascinato via da un velivolo la scorsa settimana, la compagnia aerea americana travolta dalla bufera cambia le regole stabilendo che membri dello staff non potranno più occupare posti precedentemente prenotati da passeggeri già imbarcati. Le nuove direttive prevedono quindi che i membri dell'equipaggio dovranno essere confermati almeno 60 minuti prima della partenza. Lo riferisce il New York Times citando una dichiarazione della portavoce della compagnia, Maggie Schemin, in cui si sottolinea che si tratta di uno dei passi iniziali nell'ambito di nuove regole che la United sta mettendo a punto.