Mo: detenuti al-Fatah iniziano sciopero fame

(ANSAmed) - TEL AVIV, 17 APR - Su iniziativa del dirigente di al-Fatah Marwan Barghuti - che sconta l'ergastolo - circa 1.300 membri del suo partito reclusi in Israele hanno iniziato oggi uno sciopero della fame ad oltranza per ottenere una serie di miglioramenti nelle condizioni di detenzione. La protesta, secondo la stampa palestinese, e' stata battezzata: 'La battaglia degli stomaci vuoti'. Il ministro israeliano per la sicurezza interna Ghilad Erdan ha intanto anticipato che serie misure disciplinari saranno adottate verso chi sciopera.