Terremoto: Pasquetta di semina per agricoltori Castelluccio

(ANSA) - NORCIA (PERUGIA), 17 APR - Pasquetta di semina per gli agricoltori di Castelluccio di Norcia. "Dopo la pausa per festeggiare la Santa Pasqua, oggi si riprendono i lavori", racconta all'ANSA Gianni Coccia, il portavoce degli imprenditori agricoli del borgo distrutto dal terremoto. "La semina della lenticchia procede spedita - aggiunge - e quello che hanno già terminato adesso daranno un aiuto a chi, invece, è rimasto indietro". Intanto per mercoledì 19 aprile a Castelluccio è attesa la visita di Vasco Errani, commissario straordinario alla ricostruzione post sisma, e della presidente della Regione Catiuscia Marini. Dopo l'incontro con i rappresentanti degli Ordini professionali per parlare di ricostruzione pesante, che si terrà nella mattinata al centro funzionale della Protezione civile di Foligno, Errani e Marini saliranno al piccolo paese di montagna per una ricognizione della situazione e per definire nei dettagli il programma degli interventi da mettere in cantiere per recuperare Castelluccio. (ANSA).