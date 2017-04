Turchia: primi ricorsi opposizione su brogli al referendum

(ANSAmed) - ISTANBUL, 17 APR - Sono annunciati già nella giornata di oggi i primi ricorsi a livello locale del principale partito di opposizione in Turchia, il kemalista Chp, in relazione a possibili brogli nel referendum costituzionale di ieri sul presidenzialismo, vinto da Recep Tayyip Erdogan con il 51,41%. Le opposizioni contestano in particolare la decisione della Commissione elettorale suprema (Ysk) di conteggiare anche le schede senza il suo timbro ufficiale, salvo prove esplicite di frodi. "Al momento, questo è un voto dubbio", ha commentato Utku Cakirozer, deputato del Chp. (ANSAmed).