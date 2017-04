Gita fuoriporta per 15 milioni di italiani

(ANSA) - ROMA, 17 APR - Sono 15 milioni gli italiani che nel giorno di Pasquetta che hanno scelto di fare una gita fuori porta, anche con il classico picnic nel rispetto della tradizione, al mare, in montagna, in campagna o comunque nel verde, fuori e dentro le città. E' quanto emerge dall'analisi Coldiretti-Ixè "La Pasqua 2017 degli italiani". Insieme a salumi, formaggi, uova sode e alle tradizionali grigliate a base di carne ed anche verdure,o anche al piu' moderno finger food, tra i piatti piu' gettonati del lunedì dell'Angelo si classificano - sottolinea la Coldiretti - polpette, frittate di pasta o di verdure, pizze farcite, ratatouille e macedonia, ma anche colomba farcita da creme realizzate con la "cucina del giorno dopo favorita dalla tendenza a ridurre gli sprechi".Il menu infatti in molti casi è a base degli avanzi della Pasqua per la quale gli italiani hanno speso quasi 1,2 miliardi a tavola restando nell'83% dei casi tra le mura domestiche. Per la Pasquetta sono circa trecentomila gli ospiti negli agriturismi italiani.