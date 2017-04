Turismo: Pasquetta a Capri, oltre 10mila arrivi

(ANSA) - CAPRI (NAPOLI), 17 APR - Pasquetta con il sole sull'isola di Capri, scelta da oltre 10mila turisti e vacanzieri giunti con le navi e gli aliscafi da Napoli e da Sorrento per la classica gita fuori porta del lunedì in albis. Gli arrivi sono stati concentrati per lo più nelle prime ore della mattinata: al mattino, secondo i dati diffusi dalla Capitaneria di Porto, erano sbarcate a Capri già le prime 8.114 persone. Complessivamente sono oltre 40mila i turisti giunti a Capri nell'intero periodo pasquale, da venerdì santo a oggi, con una media di 10mila arrivi al giorno. Nessun problema particolare agli imbarchi, monitorati dalla Guardia Costiera che fino a questo momento non ha dovuto effettuare nessun intervento di soccorso, mentre le compagnie marittime hanno predisposto alcune corse extra visto il grande afflusso di passeggeri. (ANSA).