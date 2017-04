Caporalato: Mattiello, una coraggiosa marcia non violenta

(ANSA) - ROMA, 17 APR - "Una manifestazione coraggiosa - ha commentato il deputato Pd Davide Mattiello, che ha partecipato alla marcia da Borgo Mezzanone contro il caporalato - che mi ha ricordato certe azioni non violente di Danilo Dolci. Siamo consapevoli che il contrasto al caporalato, oggi rafforzato dal nuovo articolo 603 bis del codice penale che riconosce finalmente la corresponsabilità di caporale e imprenditore, da solo non basta a liberare il lavoro in agricoltura. Ci sono almeno altri due fronti aperti: la formazione del prezzo del prodotto, nel rapporto tra agricoltori e grande distribuzione e la concorrenza globalizzata che spesso penalizza ingiustamente le imprese italiane". I manifestanti hanno camminato con una gerbera rossa in mano per ricordare l'impegno di Stefano Fumarulo il dirigente antimafia improvvisamente scomparso pochi giorni fa.