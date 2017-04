Pasqua: 32 km di coda su A10 fra Albenga e Savona

(ANSA) - IMPERIA, 17 APR - Sono saliti a trentadue circa i chilometri di coda sull'Autofiori, con incolonnamenti di veicoli che interessano soprattutto il tratto compreso da poco prima di Albenga a Savona, in direzione Genova. Non si sono registrati incidenti o altri inconvenienti. La gran parte dei vacanzieri, di ritorno dalla Francia e dalla Riviera ligure di Ponente, è diretta verso le grandi città di Piemonte e Lombardia. In serata, in concomitanza col rientro dei liguri dal Piemonte, in corrispondenza dell'autostrada A6 Savona-Torino, potrebbe verificarsi il classico "tappo" con incolonnamenti in entrambi i sensi di marcia. Sempre in A10 si registrano code tra Varazze e il bivio A10/A26 in direzione Genova. Rallentamenti anche in A12 tra Chiavari e Genova Nervi per traffico intenso. La situazione dovrebbe peggiorare in serata.(ANSA).