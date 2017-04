Incidenti: auto si ribalta dopo frontale, grave famiglia

(ANSA) - SONDALO (SONDRIO), 17 APR - Un'auto con a bordo una famiglia si è ribaltata per 100 metri dopo uno scontro frontale in una galleria della statale 38 dello Stelvio. Il bilancio è di 6 feriti, di cui quattro gravi. L'incidente è avvenuto ieri sera in località Mondadizza, nel territorio comunale di Sondalo (Sondrio). I ricoverati in prognosi riservata all'ospedale "Morelli" di Sondalo sono Mario Messina, coordinatore provinciale della Croce Rossa di Monza, la moglie (le cui condizioni sembrano più gravi) e i loro due bambini. La famiglia era al rientro dalla gita di Pasqua sulle montagne della Valtellina. La macchina, dopo lo schianto, si è ribaltata e si è fermata 100 metri al di fuori della galleria. Sull'altra auto coinvolta nell'incidente viaggiavano due persone, ricoverate ed estratte dalle lamiere contorte. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco dei distaccamenti di Valdisotto e Tirano e i carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Tirano.