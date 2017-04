Musica: 3 date in Italia tastierista Yes, Rick Wakeman

(ANSA) - MILANO, 17 APR - Appena entrato nella Rock and Roll Hall of Fame 2017 insieme agli Yes, Rick Wakeman, considerato una leggenda alle tastiere arriva in Italia con tre live di solo pianoforte a maggio: il 2 al Teatro Colosseo di Torino, il 3 al Teatro Manzoni di Milano e il 5 all'Auditorium Parco della Musica di Roma. Con 50 anni di carriera alle spalle, il musicista, uno dei grandi protagonisti della musica rock progressive anni '70, torna ora in Italia per presentare dal vivo il suo ultimo album 'Piano Portraits' (primo cd solista di pianoforte a entrare nella Top 10 del Regno Unito, ricordano gli organizzatori in una nota). Wakeman proporrà brani che spaziano da 'Stairway to Heaven' dei Led Zeppelin, 'Life on Mars' - canzone per cui registrò le parti originali di pianoforte - e 'Space Oddity' di David Bowie, a cui ha contribuito con il mellotron, passando attraverso Beatles e Yes, ma anche classici come il 'Chiaro di luna' di Debussy o 'Lago dei cigni' di Tchaikovsky.