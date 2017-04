'Corsa delle uova', debutta Barron Trump

(ANSA) - WASHINGTON, 17 APR - Barron Trump, il figlio 11enne del presidente degli Stati Uniti Donald Trump e della first lady Melania, fa il suo debutto alla Casa Bianca aprendo, insieme con i genitori, la prima 'corsa alle uova' dell'era Trump. La 139/ma edizione del tradizionale appuntamento che è uno dei momenti sociali più importanti nella residenza presidenziale, in quest'occasione ha attirato su di sé particolare attenzione dei media dopo le critiche sull'organizzazione, giudicata da alcuni lenta e non adeguata all'evento. Trump non ha mancato di sottolineare il suo messaggio circa il suo operato. "Siamo sulla strada giusta", ha detto, prima di unirsi agli ospiti e non senza ringraziare Melania che, ha rimarcato, "ha lavorato moltissimo" all'organizzazione dell'evento.