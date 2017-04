Erdogan contro Osce, voto più democratico mai visto

(ANSA) - ISTANBUL, 17 APR - Il referendum costituzionale in Turchia è stata "l'elezione più democratica" vista in qualsiasi Paese occidentale. Lo ha sostenuto il presidente, Recep Tayyip Erdogan, respingendo le critiche degli osservatori internazionali dell'Osce/Odihr sulla regolarità del voto nel referendum che ieri ha scelto di misura il sì al super-presidenzialismo. "Per prima cosa, state al vostro posto! Non vedremo o ascolteremo i rapporti che preparate con motivazioni politiche", ha detto Erdogan. La Turchia accusa gli osservatori internazionali di aver avuto un "approccio di parte e pregiudiziale" nello svolgimento del loro compito. "Le nostre autorità hanno mostrato ogni genere di cooperazione in tutto il Paese per le attività della Missione di osservazione", sostiene Ankara, precisando di aver suggerito in anticipo ai rappresentanti dell'Osce di "evitare commenti basati su informazioni incomplete".