WASHINGTON - Un elicottero militare Black Hawk e' precipitato in un campo da golf in Maryland durante un volo di addestramento, causando la morte di un membro dell'equipaggio e il ferimento degli altri due, entrambi ora in gravi condizioni. Lo rende noto l'esercito Usa. Ancora ignote le cause dell'incidente, che ha avuto come teatro il campo di golf di Leonardtown, ad un centinaio di chilometri da Washington.