Siria: Ong, 20 civili uccisi da raid Coalizione nell'est

(ANSAmed) - BEIRUT, 18 APR - E' di almeno 20 morti, tra cui quattro donne e due minori, il bilancio delle ultime 24 ore di raid aerei della Coalizione a guida Usa nell'est della Siria in un'area controllata dallo 'Stato islamico', secondo quanto riferito dall'Osservatorio nazionale per i diritti umani in Siria (Ondus). Citando fonti locali nella regione di Dayr az Zor, confinante con l'Iraq, l'Ondus precisa che in un raid compiuto ieri nella località di Husayiniya, a sud-est di Dayr az Zor, sono morti sette civili di cui due donne e un minore. In un raid effettuato nelle ultime ore su Abukamal, distretto al confine con l'Iraq, 13 civili sono stati uccisi, di cui due donne e un bambino.