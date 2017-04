Consiglio regione Liguria: nuovo gruppo sinistra-ex M5S

(ANSA) - GENOVA, 18 APR – Il consigliere regionale fuoriuscito dal M5S Francesco Battistini e il capogruppo di Rete a Sinistra Gianni Pastorino stamani a Genova in Consiglio regionale hanno dato vita al nuovo gruppo 'Rete a Sinistra-LiberaMente Liguria'. Battistini aveva abbandonato il M5S a fine febbraio scorso in polemica "con la gestione verticistica del Movimento diventato peggio dei partiti che vogliamo combattere", aveva detto. E' la seconda alleanza tra 'sinistra' ed ex M5S siglata negli ultimi giorni in Liguria dopo la candidatura a sindaco di Genova di Paolo Putti, ex consigliere comunale pentastellato fondatore di 'Effetto Genova', sostenuta da Sinistra Italia, Possibile e parte di Rifondazione Comunista.