Gb: Theresa May annuncia il voto anticipato l'8 giugno

Elezioni anticipate a sorpresa in Gran Bretagna l'8 giugno: le ha annunciate oggi la premier Theresa May in un inatteso discorso alla nazione dinanzi al numero 10 di Downing Street, dopo averle ripetutamente escluse nei mesi scorsi. May può contare secondo i sondaggi sul netto vantaggio del suo Partito Conservatore rispetto all'opposizione laburista in grado sulla carta di rafforzarla nel cammino verso la Brexit, il divorzio del Regno Unito dall'Ue.

Theresa May chiede ai britannici di votare per il Partito Conservatore per portare a compimento il divorzio da Bruxelles e invita tutti a «non sottovalutare la (sua) determinazione a portare a compimento il lavoro» verso la Brexit. Lo ha detto la stessa premier annunciando le elezioni anticipate nel Regno Unito per l’8 giugno. «Il Paese vuole unirsi, ma Westminster si divide», sul tema del negoziato con l'Ue. Di qui la decisione a sorpresa di ricorrere alle urne.