Colpo di coda dell'inverno, calo delle temperature di 10 gradi

Colpo di coda dell’inverno, con un calo delle temperature anche di oltre dieci gradi, a partire da domani e che durerà sino a venerdì per l’arrivo di aria fredda dall’Artico su tutta l’Italia. Lo affermano i meteorologi di Meteo.it spiegando che il brusco calo termico interesserà da oggi le regioni di Nordest, poi il Centro-nord e tra giovedì e venerdì anche il sud.

La temperatura scenderà fino a 6-8 gradi sotto le medie stagionali e in alcuni casi le minime saranno vicino allo zero. I venti freddi settentrionali saranno in sensibile rinforzo e tornerà qualche fiocco di neve in montagna, in particolare sulle Alpi orientali e sull'Appennino centrale, sotto i mille metri. Nel weekend le temperature torneranno ad aumentare.

In particolare, domani il tempo sarà variabile su tutta la Penisola, con alternanza di schiarite e annuvolamenti. Precipitazioni intermittenti più probabili tra bassa Campania, alta Calabria, Basilicata e Puglia meridionale e tra Marche meridionali, Abruzzo, Molise e zone interne del Lazio. Prevista neve sull'Appennino fin verso 1.000-1.200 metri. Deboli nevicate intermittenti nel nord dell’Alto Adige, a tratti fino al fondovalle. Temperature in diminuzione sulle regioni di Nordovest, quasi tutte quelle peninsulari e in Sardegna.

Nel fine settimana, invece - concludono gli esperti di Meteo.it - sarà probabile un miglioramento con tempo più stabile e temperature in rialzo, sebbene ancora leggermente al di sotto delle medie stagionali.

