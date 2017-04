Pd: Orlando, Renzi è di ostacolo a centrosinistra

(ANSA) - PALERMO, 18 APR - "Renzi, con la sua ossessione di tornare a Palazzo Chigi, rischia di essere un ostacolo per la ricomposizione del centrosinistra. Questo è dato politico". Lo ha detto il ministro per la Giustizia Andrea Orlando, a Palermo. "Dobbiamo batterci perché il Pd non diventi il partito di una persona soltanto" ha aggiunto.