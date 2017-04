Pd: Emiliano, se vince Renzi perdiamo le elezioni

(ANSA) - ROMA, 18 APR - Appoggiare Renzi se, in caso di vittoria alle primarie, volesse elezioni anticipate? "No, assolutamente no. Anzi il rischio è proprio questo: una vittoria di Renzi probabilmente ci spingerebbe ad elezioni anticipate. Insomma la vittoria di Renzi sarebbe negativa per molte ragioni, la principale è che ci farebbe perdere le elezioni, non so se le perderemmo con Berlusconi o con il Movimento Cinque Stelle ma Renzi non può vincere le elezioni, questo è il punto fondamentale". Risponde così Michele Emiliano, presidente Regione Puglia e candidato alle primarie PD, nel corso di Mix24 di Giovanni Minoli su Radio 24.