Migranti: giunta nave a Vibo, cominciate operazioni sbarco

(ANSA) - VIBO VALENTIA, 18 APR - E' attraccato nel porto di Vibo Valentia il rimorchiatore Asso 29 con a bordo centinaia di migranti soccorsi nei giorni scorsi nel canale di Sicilia. Si tratta di circa 1.600 persone ma il numero definitivo non è stato ancora stimato e lo sarà solo a conclusione delle operazioni di sbarco che, secondo le prime indicazioni, dovrebbero andare avanti sino a notte. Tra loro vi sono molti minori non accompagnati e donne, alcune delle quali incinte. I migranti provengono in prevalenza da Paesi subsahariani. Sul molo vengono accolti dal dispositivo coordinato dalla Prefettura di Vibo Valentia per l'assistenza e le prime cure.