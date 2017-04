Corbyn, Labour favorevole ad elezioni anticipate

(ANSA) - LONDRA, 18 APR - Il leader laburista Jeremy Corbyn si è detto favorevole alla richiesta di elezioni anticipate avanzata oggi dalla premier conservatrice Theresa May. Il Labour è quindi pronto a votare la mozione che sarà presentata domani alla Camera dei Comuni e già si lancia nella campagna elettorale per "offrire un'alternativa" ai Tories. Anche il partito liberaldemocratico, ridotto ai minimi termini alle elezione del 2015, accetta la sfida e si impegna a fare campagna "contro la disastrosa hard Brexit" imputata al governo Tory. "E' l'occasione per far cambiare strada al paese", twitta il leader dei Libdem, Tim Farron, invitando gli elettori a votare contro "l'uscita della Gran Bretagna dal mercato unico" europeo e per "un Paese aperto". "Lottiamo per la Scozia", è invece il commento della leader scozzese Nicola Sturgeon. Per la 'first minister', May vuole portare la Gran Bretagna a destra. Non solo, i conservatori intendono anche "forzare il Paese attraverso una hard Brexit e imporre tagli maggiori".