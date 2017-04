Trovato esplosivo di tipo Tatp a Marsiglia: due arrestati. "Preparavano un attentato"

Due presunti terroristi sospettati di preparare attentati durante la campagna presidenziale francese sono stati fermati questa mattina a Marsiglia: è quanto riferiscono fonti citate da BFM-TV. «L'attacco era imminente», aggiungono le fonti.

I due sospetti terroristi, nati rispettivamente nel 1987 e nel 1993 - 29 e 23 anni -, erano già noti agli 007 francesi per la loro radicalizzazione.

Gli arresti sono stati compiuti dagli agenti della Dgsi, la Direzione Generale per la Sicurezza Interna, e dalle teste di cuoio del Raid. Sono stati fermati questa mattina a Marsiglia, dove domani la candidata del Front National, Marine Le Pen, terrà un grande comizio, ma al momento non sembra che il loro obiettivo fosse proprio quello. L’attentato contro la campagna presidenziale era in ogni caso «imminente», precisano fonti giudiziarie citate da Bfm-tv.

Il ministro dell’Interno, Mathias Fekl, si appresta a rivolgersi alla stampa per fornire ulteriori dettagli.

Esplosivi di tipo Tatp sono stati rinvenuti nell’edificio di Marsiglia dove questa mattina è scattato l’arresto di due presunti terroristi pronti a colpire la campagna presidenziale: è quanto riferiscono fonti giudiziarie. Entrambi i fermati, di nazionalità francese, erano già noti ai servizi per la loro radicalizzazione. Uno dei due era convertito all’Islam.