Mali, 4 soldati uccisi in attacco a campo militare al nord

(ANSA) - BAMAKO, 18 APR - Le forze armate del Mali hanno reso noto che quattro soldati sono stati uccisi ed altrettanti sono rimasti feriti in un attacco condotto contro un campo militare nel nord del Paese. Il portavoce delle forze armate, il tenente colonnello Diarran Kone, non ha fornito altri dettagli sull'assalto avvenuto a Gourma-Rharous, a circa 160 chilometri a sud di Timbuctu. Un ufficiale locale ha aggiunto che gli assalitori hanno distrutto almeno sei veicoli armati e poi si sono dati alla fuga non riuscendo a prendere il controllo del campo. Nessuno ha rivendicato finora l'attacco. La città di Gourma-Rharous è stata spesso teatro di attacchi da parte di gruppi di fondamentalisti islamici. Nel 2012 il nord del Mali venne occupato da gruppi jihadisti legati ad al Qaida e poi cacciati circa un anno dopo, ma attacchi e attentati si susseguono.