Brexit: May manda in pensione il tartan di Vivienne Westwood

(ANSA) - ROMA, 18 APR - Theresa May ha spiazzato tutti con la convocazione di elezioni anticipate ma una promessa l'ha mantenuta, 'mandare in pensione' il suo vestito delle grandi occasioni, il tailleur in tartan di Vivienne Westwood. Lo aveva dichiarato in un'intervista a Vogue e così è stato. Al posto del completo giacca e pantaloni con il quale aveva annunciato la sua candidatura alla guida dei Tory e poi le linee guida della Brexit, la premier ha scelto un tubino blu gessato che i media britannici hanno subito notato e ribattezzato il suo nuovo 'lucky look'. In un'occasione così importante May non ha però voluto rinunciare ad un classico del suo guardaroba: le famose decollete leopardate di L.K. Bennett con il tacco a spillo rigorosamente basso.