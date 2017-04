Germania: Faz, ripensare rapporto con politici italiani

(ANSA) - BERLINO, 18 APR - "È il momento di ripensare il rapporto coi politici italiani". Lo scrive la Frankfurter Allgemeine Zeitung in un editoriale intitolato "L'egocentrismo italiano", che parte dalla proposta del candidato cancelliere della Spd, Martin Schultz, di aumentare i fondi tedeschi all'Unione europea, in quanto Berlino trae vantaggio dalla Ue. Per Faz, l'Italia scivola verso una nuova crisi, con alti debiti, tassi che saliranno presto e un apparato statale e un sistema economico che necessitano di riforme e dal voto del 2018 non uscirà probabilmente un governo in grado di agire, scrive la Faz, che conclude: "con l'idealismo europeo di un Martin Schultz non è possibile purtroppo curare quest'Italia".