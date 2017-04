Cavalcavia crolla su un'auto dei carabinieri. I militari: "Siamo miracolati"

Una rampa di collegamento del viadotto della tangenziale di Fossano, nel Cuneese, è crollata improvvisamente sulla strada sottostante, via Marene. Distrutta un’auto dei carabinieri, che stava effettuando un posto di blocco. I militari, secondo le prime informazioni, hanno sentito degli scricchiolii e hanno fatto in tempo a mettersi in salvo. In via precauzionale, la polizia locale, con l'ausilio delle altre forze dell’ordine, sta lavorando alla chiusura totale della tangenziale.





I CARABINIERI IN SALVO: "SIAMO MIRACOLATI". "Siamo due miracolati": lo dicono i due carabinieri scampati al crollo del cavalcavia della tangenziale di Fossano. Si tratta di un carabinierE di 25 anni e di un maresciallo aiutante di 55, entrambi in servizio a Fossano. Sotto choc, i due militari sono stati visitati sul posto dal 118. Sul posto, per sincerarsi delle loro condizioni, il comandante della stazione di Fossano, maggiore Danilo Barbabella.