Inchiesta trans: cc imputato, nessun ricatto a Marrazzo

(ANSA) - ROMA, 18 APR - Nessuna estorsione, né ricatti o richieste di danaro. Si è difeso così in tribunale Luciano Simeone, uno dei quattro carabinieri della compagnia Trionfale di Roma, all'epoca dei fatti, accusati di infedeltà e di ricatto, a seconda delle posizioni, per l'irruzione nell'abitazione della trans "Natalie", il 3 luglio 2009, dove si trovava l'allora presidente della Regione Lazio Piero Marrazzo. "Certamente - ha aggiunto - non ci siamo comportati in modo professionale quando trovammo Marrazzo in pieno stato confusionale. Io e il mio collega Carlo Tagliente girammo un video a nostra tutela perché venisse documentato tutto quello che c'era in quella casa, dai tanti soldi sparsi ovunque, alla cocaina lasciata su un piatto, ma l'errore più grande fu quello di aver tentato di commercializzare il filmato". "Come Arma - ha dichiarato Simeone - non abbiamo fatto una bella figura, ma se si potesse vedere quel filmato senza tagli, oggi parleremmo di altro, non certo delle pesantissime accuse che la Procura mi contesta".