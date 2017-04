Barca contro gli scogli: 2 vittime, 2 dispersi e 2 superstiti

Per il momento è di due morti, due persone salvate e due ancora disperse il bilancio dell’incidente nel pomeriggio all’imboccatura del porto di Rimini. A bordo di una barca a vela lunga una dozzina di metri c'erano 6 persone. L'imbarcazione si è schiantata contro la scogliera a causa delle forti raffiche di vento.

Sono in corso le ricerche, che vedono impegnati la Capitaneria di porto e i vigili del fuoco con il nucleo sommozzatori e il supporto di un elicottero. La barca si è schiantata contro la scogliera mentre cercava di rientrare in porto per via delle avverse condizioni meteo.