Bangkok vieta il tradizionale cibo di strada,'motivi igiene'

(ANSA) - ROMA, 18 APR - Bangkok si prepara a dire addio ad una delle sue più famose tradizioni: lo 'street food', il cibo di strada che da sempre attrae i milioni di turisti che ogni anno visitano la capitale thailandese. Le autorità cittadine hanno annunciato il divieto della preparazione e vendita dei tanti piatti preparati in ogni strada e angolo della città, per "motivi di igiene". La misura ha scatenato non poche polemiche nella capitale thailandese famosa in tutto il mondo per i suoi chioschi da marciapiede, che vendono ogni tipo di alimento la cui varietà di prodotti ed il gusto sono a dir poco sorprendenti. Entro la fine dell'anno migliaia di commercianti che vendono noodles, piatti speziati o altre prelibatezze scompariranno dalla metropoli per "motivi di igiene", ha reso noto il sindaco. Per decenni Bangkok si è promossa nelle guide turistiche come tra le mete più interessanti per i vacanzieri interessati ad assaggiare lo street-food, spesso anche seduti sui marciapiedi in piccoli chioschi aperti fino a tarda notte.