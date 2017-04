Afghanistan: Massoud evoca guerra civile

(ANSA) - KABUL, 18 APR - Ahmad Zia Massoud, ex rappresentante speciale del presidente Ashraf Ghani per le Riforme e il Buon governo, ha agitato oggi a Kabul lo spettro di una guerra civile nel caso in cui il suo licenziamento deciso all'improvviso non sia revocato dal capo dello Stato. In una conferenza stampa, il fratello del mitico comandante anti-talebano Ahmad Shah Massoud ha assicurato che nessuna giustificazione è stata data per il suo siluramento e che neppure il coordinatore del governo, Abdullah Abdullah, è stato consultato al riguardo. Massoud ha indicato che dopo la sua destituzione è stata lanciata una consultazione nazionale per decidere una risposta, sottolineando che si sta creando nel Paese uno scenario di instabilità e di una possibile "guerra civile". Durante la presidenza di Hamid Karzai, Ahmad Zia Massoud aveva ricoperto l'incarico di vicepresidente, e in quell'occasione fu criticato per "scarsi risultati".