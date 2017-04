Renzi, chiudo campagna a Bruxelles, Europa sì ma non così

(ANSA) - ROMA, 18 APR - "Ho deciso di chiudere la campagna a Bruxelles, andandoci come ultima tappa del mio tour Primarie venerdì 28 aprile. Il messaggio è chiaro. Secondo i populisti, l'Europa va distrutta. Secondo conservatori e i burocrati va tutto bene come è adesso. Noi diciamo "Europa sì, ma non così". Io voglio guidare il Pd - che con noi è diventata la più grande forza politica europea - a cambiare l'Europa. E dunque l'Italia". Lo scrive Matteo Renzi, che si ricandida alla segreteria del Pd, nella sua Enews.