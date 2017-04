Blog Grillo, l'informazione libera non si tocca

ANSA) - ROMA, 18 APR - "Il Pd non è intoccabile. L'Unità non è intoccabile. Benigni non è intoccabile. L'EMA non è intoccabile. La libera informazione invece è intoccabile. Report non chiuderà a causa della censura di regime che contamina altri programmi RAI (come il TG1), il Pd impari a rispettare l'informazione indipendente". Così il M5s sul blog di Beppe Grillo dove difende la Redazione di Report, lancia l'hashtag #IoStoConReport.