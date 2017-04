Maltempo: Toscana, vigili del fuoco a lavoro per forte vento

(ANSA) - FIRENZE, 18 APR - L'improvviso calo delle temperature è accompagnato da improvvisi temporali e da un forte vento di grecale. Proprio il vento, al momento, sta creando maggiori problemi in tutta la regione, ma senza danni, al momento, per le persone. Oltre un centinaio gli interventi dei vigili del fuoco. La provincia con il maggior numero di richieste di intervento è stata Firenze. Tornata la neve all'Abetone (Pistoia) e in Casentino, in provincia di Arezzo. E' invece il vento di grecale che a Firenze, dove ha raggiunto gli 82 km/h, ad Arezzo e in altre province, a creare disagi. Nel capoluogo ha provocato la caduta di alcuni alberi e lo stroncamento di rami. Un tiglio è caduto in via dei Vespucci, andando a colpire l'edificio dal lato opposto della strada. Rami caduti in via Circondaria, in via Mariti, in viale Lavagnini e in viale Guidoni dov'è caduto un cedro in prossimità dell'impianto Paganelli. Ad Arezzo tre squadre dei Vvf sono state impegnate per il distacco di un cornicione in un palazzo del centro storico.