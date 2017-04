Inchiesta petrolio: gup Potenza decide 57 rinvii a giudizio

(ANSA) - POTENZA, 18 APR - Il giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Potenza ha rinviato a giudizio 47 persone e dieci società, fra le quali l'Eni, nell'ambito dell'inchiesta del 2016 sulle estrazioni di petrolio in Basilicata. Fra gli imputati del processo, che comincerà il prossimo 6 novembre, vi sono due ex responsabili del distretto meridionale dell'Eni, Ruggero Gheller ed Enrico Trovato, e altri dipendenti della compagnia petrolifera. L'inchiesta della Procura della Repubblica di Potenza portò, il 31 marzo 2016, all'esecuzione di sei ordinanze cautelari agli arresti domiciliari e al sequestro di alcune vasche nel centro oli di Viggiano (Potenza) dell'Eni, che fermò la sua attività per cinque mesi. Vi fu anche un "terremoto politico" con le dimissioni dell'allora Ministro dello Sviluppo economico, Federica Guidi - che non fu indagata - a causa del coinvolgimento dell'ex compagno.