Strage Palagiano: chiesto ergastolo per presunto mandante

(ANSA) - TARANTO, 18 APR - Nel processo in Corte d'Assise, a Taranto, i pubblici ministeri hanno chiesto l'ergastolo per Giovanni Di Napoli, detto "Nino il Calabrese", ritenuto il mandante del triplice omicidio avvenuto la sera del 17 marzo 2014, sulla strada statale 106, nel territorio di Palagiano (Taranto). Nell'agguato furono ammazzati Cosimo Orlando, la sua compagna, Carla Maria Fornari, e il figlio di lei, Domenico Petruzzelli, di due anni e mezzo, mentre si salvarono i suoi due fratellini. Il movente sarebbe legato a contrasti personali tra Di Napoli e Orlando. L'accusa ha chiesto inoltre 4 anni di reclusione per Giuseppe Ruffano, imputato per il furto, in concorso con Di Napoli, dell' auto che sarebbe stata usata come mezzo di copertura la notte dell'eccidio. Antonio Valente e Antonio Daraio, entrambi residenti a Palagiano, accusati di favoreggiamento personale nei confronti di Di Napoli. Oggi hanno discusso anche gli avvocati di parte civile costituitisi in giudizio per i genitori di Carla Fornari e bambini sopravvissuti.