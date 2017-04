Nonna vestita da strega abusa della nipotina: condannata all'ergastolo

La faccia dipinta di verde e addosso un costume nero, ossia le sembianze di una strega. E' così che per oltre un anno una donna di 51 anni dell’Oklahoma ha commesso abusi sulla sua nipotina di sette anni. L’aguzzina, che negli abusi si è avvalsa della complicità del fidanzato 31enne, è stata condannata all'ergastolo per maltrattamento e abuso di minore. L’uomo è stato condannato invece a trent'anni di carcere.

Secondo quanto scrive il settimanale People, la nonna si faceva chiamare "Nelda the witch" (Nelda la strega) e con appunto la faccia dipinta di verde e un costume nero perpetrava ogni tipo di violenza ai danni della piccola, dalle bruciature con le sigarette agli schiaffi e alle percosse con un mattarello. Ad un certo punto l’ha tolta da scuola e costretta alla fame oltre che a farla dormire fuori con il suo cane.

Prima di emettere la sentenza, nell'aula del tribunale è stato mostrato un video in cui la donna afferra la nipote per il collo e poi la trascina lungo in pavimento. Si sente anche dire che vuole mangiarla. A causa della crudeltà delle immagini People si è rifiutato di pubblicare il video.