(ANSA) - ROMA, 19 APR - Il candidato democratico Jon Ossoff e il repubblicano Karen Handel si contenderanno il seggio alla Camera in ballo in Georgia nel ballottaggio del 20 giugno. Ossoff è arrivato a un passo dalla vittoria al primo turno, scrive il New York Times, fermandosi al 48,3% sotto la soglia del 50 necessaria per evitare il ballottaggio. Il seggio per la Camera - per rimpiazzare il vuoto lasciato dal ministro del Lavoro Tom Price - è in ballo in uno dei distretti, nei sobborghi di Atlanta, più conservatori d'America, in mano ai repubblicani dal 1979. L'esito finale del voto, con il ballottaggio a giugno, viene considerato un primo test elettorale per il presidente Donald Trump.