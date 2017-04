(ANSA) - REGGIO EMILIA, 19 APR - Ha messo in vendita on line quattro biglietti per il concerto milanese dei Coldplay, in programma a luglio, a prezzi 'stracciati': in tutto 420 euro, contro cifre anche di 500 euro per un singolo ticket. Una fan del gruppo reggiana, 40 anni, ha creduto di fare un affare e ha versato l'importo tramite bonifico sulla carta prepagata fornita dal 'venditore', ma i biglietti non li ha mai ricevuti e ha capito di essere stata raggirata. A quel punto si è rivolta ai carabinieri di Novellara, che al termine di indagini informatiche sono risaliti a un trentenne di Treviso. Il giovane è stato denunciato per truffa alla Procura reggiana. Per essere più convincente l'uomo aveva anche parlato al telefono con la vittima. (ANSA).