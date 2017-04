(ANSA) - MILANO, 19 APR - La Polizia stradale festeggia i 70 anni. L'anniversario sarà celebrato a Milano domani, giovedì 20 aprile, con un convegno a Palazzo Reale dal titolo "70° Anniversario della Polizia Stradale: dalla Costituzione... al terzo millennio". Sarà presente il capo della Polizia Franco Gabrielli. L'evento, durante il quale verrà svelato il logo creato per la ricorrenza, sarà preceduto alle ore 9.45 da un'esibizione della fanfara della Polizia di Stato in piazzetta Ex Reale. (ANSA).