Indonesia: voto Giacarta, governatore Ahok verso sconfitta

(ANSA) - BANGKOK, 19 APR - I risultati preliminari del ballottaggio per l'elezione del governatore di Giacarta indicano una netta sconfitta per il governatore uscente Basuki "Ahok" Tiahaja Purnama, un cristiano di etnia cinese attualmente a processo per blasfemia in merito ad alcuni suoi commenti giudicati lesivi del Corano. Secondo un "conteggio rapido" effettuato da dieci istituti di ricerca, lo sfidante Anies Baswedan, un ex ministro, è in testa con quasi il 60 per cento dei voti a metà voti scrutinati. I sondaggi indicavano un testa a testa tra i due contendenti. Ahok era molto popolare fino a sei mesi fa, grazie alla sua lotta contro la corruzione e all'efficienza della sua amministrazione. Una massiccia campagna dei conservatori islamici ha portato però a un graduale declino dei consensi verso il governatore. Il tutto testimonia la cresciuta influenza dell'Islam radicale nell'arcipelago, con timori anche per la coesistenza tra la maggioranza musulmana e le minoranze etniche.