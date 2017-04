25 aprile: Bds,noi in piazza nel rispetto della Costituzione

(ANSA) - MILANO, 19 APR - Il Bds (Movimento di Boicottaggio, Disinvestimento e Sanzioni) sarà in piazza il 25 aprile "nel rispetto dei diritti sanciti dalla Costituzione". Lo conferma, in una nota, il Coordinamento Bds Lombardia, dicendosi disponibile a un confronto con l'Amministrazione comunale. Secondo il movimento ci sarebbero state "pesanti mistificazioni" volte a far passare il "boicottaggio ai prodotti di Israele" come un'azione antisemita. Il Movimento Bds afferma invece di essere "un movimento globale di cittadini, guidato dalla società civile palestinese, che porta avanti e sostiene campagne nonviolente per far sì che Israele rispetti i diritti umani e la legalità internazionale" e "si oppone per principio ad ogni forma di razzismo e discriminazione, compresi l'antisemitismo e l'islamofobia.