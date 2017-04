(ANSA) - BERLINO, 19 APR - Il governo tedesco presume che le elezioni anticipate in Gran Bretagna "non pregiudicheranno il proseguimento delle trattative" sull'uscita di Londra dalla Ue e che i negoziati "continueranno indisturbati". Lo ha detto a Berlino la vice portavoce del governo tedesco, Ulrike Demmer. La cancelliera Angela Merkel e la premier britannica Theresa May hanno avuto ieri un colloquio telefonico, durante il quale May ha informato Merkel sulle prossime elezioni, ha aggiunto Demmer.