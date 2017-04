(ANSA) - BRUXELLES, 19 APR - "Chiedo l'immediato rilascio di Del Grande e di tutti i giornalisti detenuti ingiustamente in Turchia. Non c'è democrazia senza libertà di espressione". E' quanto scrive su Twitter il presidente del Parlamento europeo Antonio Tajani in merito alla vicenda di Gabriele Del Grande, il documentarista italiano fermato 10 giorni fa in Turchia al confine con la Siria.