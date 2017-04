(ANSA) - BARI, 19 APR - Per il presidente della Regione Puglia e candidato alla segreteria Pd, Michele a Emiliano, "purtroppo pochissimi sanno che sono in corso le primarie del Pd: lo sanno solo gli strettissimi militanti del partito - ha detto parlando con i giornalisti a Bari - e questo sta determinando una campagna elettorale innaturale, surreale". "Non solo molto breve - ha aggiunto - ma intervallata dalle festività pasquali, e che si sta concludendo ancora peggio di come era cominciata". "Addirittura - ha proseguito - negando quei confronti agli avversari, come se si trattasse di una elezione tra nemici". "In realtà - ha concluso - chiunque dovesse diventare segretario dovrebbe avere interesse a creare attenzione attorno al Congresso per dare forza al Pd".