Vetrata rotta università Bologna, sospesi 5 studenti

(ANSA) - BOLOGNA, 19 APR - Quattro studenti dell'Università di Bologna sospesi per due mesi, un altro, 'recidivo', sospeso invece per quattro mesi. Sono i provvedimenti disciplinari presi dal Senato accademico relativi alla vetrata del Rettorato rotta durante le proteste studentesche del novembre scorso sul caro-mensa. Per altri due studenti il procedimento non è concluso ed è stato deciso uno stralcio. Per loro la decisione ci sarà il mese prossimo. Il regolamento dell'Alma Mater prevede sanzioni che vanno dall'ammonizione fino alla sospensione per un anno. I quattro studenti sospesi per due mesi dall'attività universitaria non avevano procedimenti precedenti. Il ragazzo sospeso per quattro mesi un anno fa aveva già avuto una prima sanzione di sospensione di due mesi per l'interruzione della lezione del prof.Angelo Panebianco a Scienze politiche, il 22 febbraio 2016, quando gli attivisti attaccarono il docente, dopo la pubblicazione di un articolo sulla guerra in Libia. (ANSA).