(ANSA) - MOSCA, 19 APR - La Russia è contraria all'introduzione di sanzioni contro la Corea del Nord perché ritiene che si tratti di "un approccio irrazionale che non ha prospettive", preme invece per "continuare gli sforzi politici e diplomatici per risolvere la questione nordcoreana, anche con i formati internazionali che si sono dimostrati efficaci": lo ha detto il portavoce di Putin, Dmitri Peskov, citato da Tass e Interfax.