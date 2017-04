Maltempo: in Sardegna freddo e qualche fiocco di neve

(ANSA) - CAGLIARI, 19 APR - Chi aveva già fatto il cambio di stagione riponendo i maglioni negli armadi per qualche giorno dovrà recuperarli. Almeno fino a venerdì, infatti, sulla Sardegna piomberà il freddo, accentuato anche del vento di maestrale che lo renderà ancora più percepibile. Già oggi si è avuto un primo assaggio dell'abbassamento delle temperature. Ma domani potrebbero arrivare piogge, freddo e sui rilievi più alti anche qualche fiocco di neve. L'Isola, spiega l'Ufficio meteo dell'Aeronautica militare, è interessata da una perturbazione di origine scandinava. Nella giornata di oggi si registrerà un abbassamento delle massime di circa 6 gradi con possibili piogge nell'area centro meridionale. Domani la situazione peggiorerà, in quasi tutto il territorio prima nella parte nord-orientale e poi meridionale, con piogge e acquazzoni. Sulle coste le minime, ancora giù, toccheranno gli 8 gradi, 4 nelle zone centrali, e addirittura zero sui rilievi più alti del Gennargentu, dove si potrebbero vedere anche i fiocchi di neve. Le massime invece si assesteranno fra i 14-16 gradi lungo le coste e gli 8 sui rilievi. Su tutto il territorio continuerà a soffiare il maestrale che potrà raggiungere i 70 chilometri orari nella Sardegna sud orientale sino al Sarrabus. Già venerdì dovrebbe arrivare un lieve miglioramento grazie all'entrata dell'alta pressione di origine atlantica. Il vento sostenuto spazzerà via il freddo e le temperature inizieranno a riavvicinarsi ai valori stagionali. (ANSA).