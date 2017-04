Russia: Medvedev, 'Corruzione? Da Navalni accuse false'

(ANSA) - MOSCA, 19 APR - "Posso solo dire ancora una volta che non farò nessun particolare commento sulle accuse assolutamente false avanzate da avventurieri politici": così il premier russo Dmitri Medvedev ha risposto alla Duma a un deputato del partito comunista che gli chiedeva una dichiarazione sulle accuse di corruzione che gli vengono rivolte dall'oppositore Alexiei Navalni. Lo riporta l'agenzia ufficiale russa Tass. In un recente film-inchiesta, il blogger anti-Putin ha accusato Medvedev di aver ricevuto "bustarelle dagli oligarchi" sotto forma di finanziamenti a "una rete corrotta" di società ufficialmente non a scopo di lucro ed essersi servito di questo denaro per creare una sorta di piccolo impero fatto di ville, terreni e yacht per un valore totale di 1,2 miliardi di dollari.