(ANSA) - PESCARA, 19 APR - "Noi siamo alternativi rispetto a chi ci vuole portare fuori dall'Europa" lasciandoci "più soli e insicuri". Così il presidente di Alternativa Popolare e ministro degli Esteri, Angelino Alfano, a Pescara per presentare la nascita del partito in Abruzzo. "Alternativi - ha sottolineato - a una nuova destra che ci porterebbe fuori dall'Europa, alternativi a una sinistra e a un Movimento Cinque Stelle che ci porterebbero indietro nella storia". "Siamo per il ceto medio, per le imprese e per la casa".