Migranti:sbarchi 2017 sopra quota 35mila,40% in più del 2016

(ANSA) - ROMA, 19 APR - Con i massicci sbarchi dei giorni scorsi, gli arrivi di migranti nel 2017 ha toccato quota 35.244, il 40% in più rispetto allo stesso periodo del 2016, che alla fine si è rivelato l'anno record con 181mila persone giunte via mare. Lo indicano i dati del Viminale. Viene dal Bangladesh il maggior numero di immigrati arrivati quest'anno (3.638); seguono Nigeria (3.448), Guinea (3.405) e Costa d'Avorio (2.791). Al 6 aprile erano 3.557 i minori non accompagnati sbarcati nel 2017, ai quali vanno aggiunti i molti giunti negli ultimi giorni e non ancora conteggiati. Le persone ospitate nel sistema d'accoglienza sono salite a 177.505. In Lombardia i più numerosi (23.796, pari al 13% del totale); seguono Campania (15.100) e Sicilia (14.534). In crescita anche i ricollocamenti di richiedenti asilo, anche se ancora assai lontani dai 40mila stabiliti dal PIano Juncker: sono 5.244. (ANSA).